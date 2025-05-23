Эксперты рассказали, как мошенники используют тему ЕГЭ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях — они звонят с предложением первыми узнать результат и просят «зарегистрироваться на государственной платформе», выяснили эксперты компании ГК «Солар» в сотрудничестве с Минпросвещения.
«Злоумышленники могут связываться с выпускниками или их родителями по телефону от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результаты. Все, что для этого нужно, — зарегистрироваться на некой “государственной платформе” или сообщить код, который придет по SMS. В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях», — сказано в сообщении.
Как объяснили в ГК «Солар», в случае с ЕГЭ злоумышленники пользуются наивностью и стрессом учащихся — это приводит к печальным последствиям.
В компании напомнили о другом способе обмана школьников в период экзаменов — продажа «готовых вариантов» экзаменационных билетов для ЕГЭ. Цена на них может зависеть от предмета и варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от того, насколько реалистичным кажется предложение и насколько его распространитель уверяет в своей «достоверности».
«Все предложения, связанные с покупкой ответов на ЕГЭ, являются мошенничеством. Это связано с тем, что организаторы ЕГЭ прилагают значительные усилия для обеспечения безопасности экзаменационных материалов, и вероятность утечек сводится к нулю. Экзамены можно пересдать, а вернуть потерянные деньги или аккаунты от соцсетей будет сложнее», — сказали эксперты.
Специалисты рекомендуют не предоставлять личную информацию незнакомым людям. В том числе не стоит переходить по подозрительным ссылкам — это может привести к автоматической загрузке вредоносных приложений, отслеживающих действия пользователей. Не надо предоставлять личную информацию незнакомым людям, в том числе это касается кодов из СМС. Если собеседник начинает давить или угрожать, нужно бросить трубку, перезвонить родителям, в школу или в правоохранительные органы.