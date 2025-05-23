Эксперты рассказали, как мошенники используют тему ЕГЭ

«Злоумышленники могут связываться с выпускниками или их родителями по телефону от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результаты. Все, что для этого нужно, — зарегистрироваться на некой “государственной платформе” или сообщить код, который придет по SMS. В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях», — сказано в сообщении.