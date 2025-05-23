Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выплаты участникам СВО в 2025 году: как их получить и кто имеет право на поддержку от государства

Государство продолжает расширять меры поддержки бойцов спецоперации. Отдельного внимания в 2025 году заслуживают компенсации и выплаты для военнослужащих и их семей.

Екатерина Геворкян
Автор Новости Mail
Участники СВО
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Бойцы СВО имеют право на широкий спектр поощрений на федеральном и региональном уровнях. Рассказываем, как получить поддержку от государства, и какие выплаты СВО в 2025 году вправе оформить участники боевых действий и их близкие.

Кому положены выплаты за участие в СВО

Участие в боях оплачивают добровольцам, заключившим контракт, мобилизованным в зону СВО, а также семьям погибших и военным с ранениями или инвалидностью. Отметим следующие категории лиц:

  • военные;
  • контрактники на территории проведения спецоперации;
  • призванные на СВО резервисты;
  • семьи бойцов.

Какие выплаты положены участникам СВО в 2025 году

Выплаты участникам СВО
Источник: Freepik

Сегодня для бойцов в зоне СВО предусмотрено более десяти видов поддержки.

Денежное довольствие

В эту категорию входят и определяемый званием и должностью оклад, и надбавки. Например, за стаж, командование подчиненными, работу с гостайной.

Сегодня добровольцы и мобилизованные по статусу равны контрактникам ВС РФ, и их довольствие составляет примерно 200 тысяч рублей в месяц. Средства перечисляют с 10 по 20 число каждого месяца на расчетный счет. Туда же поступают выплаты от региона.

Единовременная выплата

Указом Президента № 644 от 31 июля 2024 года установлена сумма единовременной выплаты для ушедших на СВО граждан — 400 тысяч рублей.

Согласно закону № 306-ФЗ, контрактникам выплачивают подъемное пособие. В него входят оклад и четверть оклада на каждого члена его семьи.

Выплаты также производят в регионах. К примеру, в Москве бойцам с контрактами от года начисляют 1,9 млн рублей единовременно.

Социальная ежемесячная выплата

Сумма в 158 тысяч рублей дополняет денежное содержание мобилизованных. Порядок выплаты регулирует приказ МО РФ № 780 от 2022 года.

Выплата производится при получении воинской должности. При заключении контракта она начисляется до его вступления в силу. При этом порядок и само назначение регулируют приказы командования и руководства ВС РФ.

Ежемесячная выплата ветеранам

Правом на выплату наделены и ветераны боевых действий. Назначается она Соцфондом России. С февраля текущего года сумма выплаты составила 4,5 тысячи рублей.

Выплаты за ранение

Согласно президентскому указу № 98 от 2022 года, получившим увечье выплачивают до 3 млн рублей единовременно. Правительственное постановление № 1 534 от 2024 года уточняет, что сумма соотносится с тяжестью увечья.

Постановлением № 855 от 1998 года правительство утвердило перечень увечий. За увечья из I группы (самые тяжелые) выплачивают 3 млн рублей, из II — 1 млн рублей. Если же ранение не вошло в перечень, травмированному на СВО бойцу выплатят 100 тысяч рублей.

Тяжело раненые получат не только 3 млн рублей единовременно, но и 1 млн рублей дополнительно по мере установления инвалидности. А если боец СВО не может продолжить службу по причине ранения, то сумма пособия составит 3 439 562 рубля.

Также регионы могут поощрять бойцов дополнительно. В Москве за тяжелое ранение выплатят 1 млн рублей, за легкое — 500 000 рублей.

Ежемесячная компенсация по инвалидности

Инвалидность
Источник: Freepik

Эта выплата назначается бойцам СВО с инвалидностью при травматизации на службе.

Воинам с III группой инвалидности выплачивают порядка 4 тысяч рублей, со II группой — 12 тысяч рублей, с I группой — 24 тысячи рублей.

Пенсия бойцов с инвалидностью III группы — 15 тысяч рублей, II группы — 22 тысяч рублей, I группы — 26 тысяч рублей. Перечисленные суммы регулярно меняются и индексируются.

Ежемесячные выплаты инвалидам в размере 7 605,5 рубля не требуют обращения. По поручению президента России компенсации по инвалидности распространены на росгвардейцев и сотрудников иных ведомств.

Единовременное пособие при увольнении

Согласно закону № 306-ФЗ, при увольнении заключившим контракт и мобилизованным воинам единовременно выплачивают пособие.

Сумма выплаты соотносится с выслугой лет. Отслужившим до 20 лет положены два оклада, от 20-ти — семь окладов содержания.

Поощрение при получении госнаград

Дополнительная сумма выплачивается удостоенным госнаград и поощрения от президента или правительства. Например, на сегодняшний день Герои России каждый месяц получают 98 тысяч рублей.

Сумма варьируется в зависимости от чина и занимаемой должности. Если бойца поощряет правительство — это один оклад, если российский президент — два оклада. При этом знаки отличия и почетные звания дают право на три оклада, в то время как медали и ордена — на пять окладов.

Выплаты семьям погибших участников СВО

Семье погибшего бойца СВО назначается единовременное пособие. Кроме того, родственники военнослужащего вправе получать денежную компенсацию каждый месяц. Сумма выплаты по гибели — 5 млн рублей единовременно.

К членам семьи погибшего относятся: жена, родители, содержавшие бойца от 5 лет до 18 лет опекуны, инвалиды, а также несовершеннолетний ребенок, ребенок с инвалидностью, либо студент-очник до 23 лет. Получить поощрение при посмертном награждении бойца СВО госнаградой при этом вправе его жена, дети и родители, а также иждивенцы.

Родителям и жене погибшего или без вести пропавшего бойца будет назначена пенсия по потере кормильца. Детям погибших Соцфонд РФ каждый месяц выплачивает пособие. Госдума приняла закон, позволяющий детям-инвалидам павших на СВО бойцов получать двойную пенсию.

Как оформить выплаты

Справку об участии в спецоперации бойцы могут оформить по упрощенной процедуре в МФЦ и на Госуслугах.

Какие документы нужны

Чтобы оформить все выплаты, воину СВО или членам его семьи придется предоставить:

  • паспорт;
  • заявление;
  • подтверждающие статус бойца документы;
  • контракт и прочие документы для подтверждения участия в боях на СВО.

Куда обращаться для оформления

Можно обратиться в органы соцзащиты или военкомат, либо же подать заявление на Госуслугах.

Сроки оформления выплат

Обычно оформление выплат занимает до 30 дней, а решение выносят за пять рабочих дней с момента поступления в Соцфонд данных и документов.

Уведомление будет направлено за три рабочих дня. Пособие на ребенка будет назначено с месяца, следующего за датой гибели бойца СВО, либо с месяца появления ребенка на свет.

После решения средства поступают на счет в срок до пяти рабочих дней. Пособие перечисляют с 3 по 25 число ежемесячно.

Главное о выплатах участникам СВО в 2025 году

Государство обеспечивает всестороннюю поддержку участников СВО и их близких. Собрали главные факты, которые стоит запомнить.

1. Получать выплаты могут все мобилизованные в зону СВО, добровольцы и заключившие контракт с ВС РФ, а также их члены их семей: жена, родители, дети, иждивенцы.

2. Из ключевых мер поддержки можно отметить единовременную выплату при заключении контракта, выплаты по ранению и гибели, денежное довольствие, а также выплаты ветеранам, выплаты при увольнении, компенсации по военной травме и инвалидности.

3. Оформить выплаты можно при обращении в органы соцзащиты, военкомат и на сервис Госуслуг. Для этого потребуются паспорт, заявление, а также подтверждающие участие в СВО и статус бойца документы. Оформление обычно занимает до 30 дней.