Выплаты участникам СВО в 2025 году: как их получить и кто имеет право на поддержку от государства

Бойцы СВО имеют право на широкий спектр поощрений на федеральном и региональном уровнях. Рассказываем, как получить поддержку от государства, и какие выплаты СВО в 2025 году вправе оформить участники боевых действий и их близкие.
Кому положены выплаты за участие в СВО
Участие в боях оплачивают добровольцам, заключившим контракт, мобилизованным в зону СВО, а также семьям погибших и военным с ранениями или инвалидностью. Отметим следующие категории лиц:
- военные;
- контрактники на территории проведения спецоперации;
- призванные на СВО резервисты;
- семьи бойцов.
Какие выплаты положены участникам СВО в 2025 году
Сегодня для бойцов в зоне СВО предусмотрено более десяти видов поддержки.
Денежное довольствие
В эту категорию входят и определяемый званием и должностью оклад, и надбавки. Например, за стаж, командование подчиненными, работу с гостайной.
Сегодня добровольцы и мобилизованные по статусу равны контрактникам ВС РФ, и их довольствие составляет примерно 200 тысяч рублей в месяц. Средства перечисляют с 10 по 20 число каждого месяца на расчетный счет. Туда же поступают выплаты от региона.
Единовременная выплата
Указом Президента № 644 от 31 июля 2024 года установлена сумма единовременной выплаты для ушедших на СВО граждан — 400 тысяч рублей.
Согласно закону № 306-ФЗ, контрактникам выплачивают подъемное пособие. В него входят оклад и четверть оклада на каждого члена его семьи.
Выплаты также производят в регионах. К примеру, в Москве бойцам с контрактами от года начисляют 1,9 млн рублей единовременно.
Социальная ежемесячная выплата
Сумма в 158 тысяч рублей дополняет денежное содержание мобилизованных. Порядок выплаты регулирует приказ МО РФ № 780 от 2022 года.
Выплата производится при получении воинской должности. При заключении контракта она начисляется до его вступления в силу. При этом порядок и само назначение регулируют приказы командования и руководства ВС РФ.
Ежемесячная выплата ветеранам
Правом на выплату наделены и ветераны боевых действий. Назначается она Соцфондом России. С февраля текущего года сумма выплаты составила 4,5 тысячи рублей.
Выплаты за ранение
Согласно президентскому указу № 98 от 2022 года, получившим увечье выплачивают до 3 млн рублей единовременно. Правительственное постановление № 1 534 от 2024 года уточняет, что сумма соотносится с тяжестью увечья.
Постановлением № 855 от 1998 года правительство утвердило перечень увечий. За увечья из I группы (самые тяжелые) выплачивают 3 млн рублей, из II — 1 млн рублей. Если же ранение не вошло в перечень, травмированному на СВО бойцу выплатят 100 тысяч рублей.
Тяжело раненые получат не только 3 млн рублей единовременно, но и 1 млн рублей дополнительно по мере установления инвалидности. А если боец СВО не может продолжить службу по причине ранения, то сумма пособия составит 3 439 562 рубля.
Также регионы могут поощрять бойцов дополнительно. В Москве за тяжелое ранение выплатят 1 млн рублей, за легкое — 500 000 рублей.
Ежемесячная компенсация по инвалидности
Эта выплата назначается бойцам СВО с инвалидностью при травматизации на службе.
Воинам с III группой инвалидности выплачивают порядка 4 тысяч рублей, со II группой — 12 тысяч рублей, с I группой — 24 тысячи рублей.
Пенсия бойцов с инвалидностью III группы — 15 тысяч рублей, II группы — 22 тысяч рублей, I группы — 26 тысяч рублей. Перечисленные суммы регулярно меняются и индексируются.
Ежемесячные выплаты инвалидам в размере 7 605,5 рубля не требуют обращения. По поручению президента России компенсации по инвалидности распространены на росгвардейцев и сотрудников иных ведомств.
Единовременное пособие при увольнении
Согласно закону № 306-ФЗ, при увольнении заключившим контракт и мобилизованным воинам единовременно выплачивают пособие.
Сумма выплаты соотносится с выслугой лет. Отслужившим до 20 лет положены два оклада, от 20-ти — семь окладов содержания.
Поощрение при получении госнаград
Дополнительная сумма выплачивается удостоенным госнаград и поощрения от президента или правительства. Например, на сегодняшний день Герои России каждый месяц получают 98 тысяч рублей.
Сумма варьируется в зависимости от чина и занимаемой должности. Если бойца поощряет правительство — это один оклад, если российский президент — два оклада. При этом знаки отличия и почетные звания дают право на три оклада, в то время как медали и ордена — на пять окладов.
Выплаты семьям погибших участников СВО
Семье погибшего бойца СВО назначается единовременное пособие. Кроме того, родственники военнослужащего вправе получать денежную компенсацию каждый месяц. Сумма выплаты по гибели — 5 млн рублей единовременно.
К членам семьи погибшего относятся: жена, родители, содержавшие бойца от 5 лет до 18 лет опекуны, инвалиды, а также несовершеннолетний ребенок, ребенок с инвалидностью, либо студент-очник до 23 лет. Получить поощрение при посмертном награждении бойца СВО госнаградой при этом вправе его жена, дети и родители, а также иждивенцы.
Родителям и жене погибшего или без вести пропавшего бойца будет назначена пенсия по потере кормильца. Детям погибших Соцфонд РФ каждый месяц выплачивает пособие. Госдума приняла закон, позволяющий детям-инвалидам павших на СВО бойцов получать двойную пенсию.
Как оформить выплаты
Справку об участии в спецоперации бойцы могут оформить по упрощенной процедуре в МФЦ и на Госуслугах.
Какие документы нужны
Чтобы оформить все выплаты, воину СВО или членам его семьи придется предоставить:
- паспорт;
- заявление;
- подтверждающие статус бойца документы;
- контракт и прочие документы для подтверждения участия в боях на СВО.
Куда обращаться для оформления
Можно обратиться в органы соцзащиты или военкомат, либо же подать заявление на Госуслугах.
Сроки оформления выплат
Обычно оформление выплат занимает до 30 дней, а решение выносят за пять рабочих дней с момента поступления в Соцфонд данных и документов.
Уведомление будет направлено за три рабочих дня. Пособие на ребенка будет назначено с месяца, следующего за датой гибели бойца СВО, либо с месяца появления ребенка на свет.
После решения средства поступают на счет в срок до пяти рабочих дней. Пособие перечисляют с 3 по 25 число ежемесячно.
Главное о выплатах участникам СВО в 2025 году
Государство обеспечивает всестороннюю поддержку участников СВО и их близких. Собрали главные факты, которые стоит запомнить.
1. Получать выплаты могут все мобилизованные в зону СВО, добровольцы и заключившие контракт с ВС РФ, а также их члены их семей: жена, родители, дети, иждивенцы.
2. Из ключевых мер поддержки можно отметить единовременную выплату при заключении контракта, выплаты по ранению и гибели, денежное довольствие, а также выплаты ветеранам, выплаты при увольнении, компенсации по военной травме и инвалидности.
3. Оформить выплаты можно при обращении в органы соцзащиты, военкомат и на сервис Госуслуг. Для этого потребуются паспорт, заявление, а также подтверждающие участие в СВО и статус бойца документы. Оформление обычно занимает до 30 дней.