День города Санкт-Петербурга в 2025 году: когда пройдет, какая программа и будет ли салют

8. Не пытайтесь успеть везде и сразу. Санкт-Петербург — очень большой город, и увидеть все за день невозможно. Сосредоточьтесь на том, что вам ближе всего по духу, и не переживайте о возможных упущенных возможностях — свое от вас не уйдет.