День города Санкт-Петербурга в 2025 году: когда пройдет, какая программа и будет ли салют

В материале — программа мероприятий, историческое значение и другие детали, связанные с проведением Дня города Санкт-Петербурга в 2025 году.
Когда отмечается День города Санкт-Петербурга
Традиционно праздник отмечают в конце мая.
Дата празднования
День города Санкт-Петербурга празднуют ежегодно 27 мая. Но так как в 2025 году дата выпадает на вторник, торжества по случаю начнутся еще 24 и 25 мая — в предшествующие субботу и воскресенье. А некоторые мероприятия запланированы и на следующие выходные 31 мая и 1 июня.
Историческое значение 27 мая
Строительство будущей Петропавловской крепости началось 16 мая 1703 года — это дата по старому стилю. Но в 1918 году страна перешла на грегорианский календарь, и день Санкт-Петербурга стали отмечать уже 27 мая.
Долгое время дату основания Северной столицы широко не отмечали, пока в начале нулевых этому дню не вернули его историческое значение. Например, в 2003 году подготовку к празднованию 300-летия города контролировал лично Владимир Путин, уроженец Санкт-Петерубрга.
Традиция празднования постепенно укоренилась, и с тех пор день города Санкт-Петебурга празднуют регулярно.
Программа мероприятий на День города в Санкт-Петербурге в 2025 году
В этом году празднование продлится несколько дней: ожидаются концерты, фестивали и прочие развлечения. Важно учесть, что даты и время проведения мероприятий могут измениться в самый последний момент, поэтому информацию желательно уточнять в социальных сетях организаторов.
Фестивали
Жителей и гостей Сантк-Петебурга ждет сразу несколько фестивалей. Среди них можно отметить следующие.
1. Фестиваль мороженого. На площади Островского 24 и 25 мая с 11:00 до 20:00 желающие смогут попробовать холодное лакомство и принять участие в конкурсах, забавах и мастер-классах. Организаторы обещают гостям дубайское мороженое, мороженое с перцем чили, а также сыр горгонзола и соленую карамель. Вход — бесплатный.
2. Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». Шестой по счету тематический фестиваль пройдет 22 и 24 мая на Манежной площади и ближайших улицах — Инженерной и Кленовой. Посетителей ждет выставка городского транспорта прошлых лет. Вход при этом свободный.
3. Фестиваль искусств «Соляной городок — город мастеров». Его проведение запланировано на 24 мая с 11:00 до 17:00 в Соляном переулке. Помимо гостей, билет которым покупать не нужно, на площадке соберутся мастера-стеклодувы, художники, кузнецы и дизайнеры.
4. Фестиваль тюльпанов Санкт-Петербурга. Праздник цветов пройдет 24 и 25 мая на Елагином острове. Специально для его организации флористы высадили более 251 тысяч луковиц 36-ти различных сортов. Вход по билетам.
5. День города в Ленинградском зоопарке. Познакомиться с обитателями вольеров и узнать больше об истории одного из крупнейших зоопарков России можно будет 25 мая. Участие в программе бесплатное, но купить входной билет все же придется.
6. «День фехтовальщика» пройдет 25 мая в 13:00 в Александровском саду. Посетителям предлагают посмотреть на демонстрационные поединки с показом различных техник фехтования, а также оценить театрализованные представления, исторические танцы и копии старинного вооружения. Вход свободный.
Концерты
В Северной столице в дни праздника пройдет и ряд концертов. Самые крупные и значимые из них — в подборке.
1. Концерт «Красуйся, град Петров!». После возложения цветов к Медному всаднику и традиционного выстрела с Нарышкина бастиона на Соборной площади Петропавловской крепости 27 мая пройдет концертная программа.
2. Концерт «Музыка Дворцового моста». В ночь с 30 на 31 мая Дворцовый мост разведут под «Гимн Великому городу». Исполнять последний будет симфонический оркестр «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело. Программа продолжится произведениями русской и мировой классики.
3. Гала-концерт «Классика на Дворцовой». На главной площади Санкт-Петербурга 30 мая в 21:30 начнется гала-концерт, в ходе которого прозвучат арии из классических опер и оперетт, популярные эстрадные композиции, неаполитанская музыка, а также хиты поп- и рок-музыки XX века.
4. «Петровские Ассамблеи 3.2.2». Масштабное шоу с использованием световых и пиротехнических спецэффектов начнется 1 июня в 18:00 на «Газпром Арене». В программе — выступления танцевальных команд, диджеев и молодых исполнителей, среди которых группа Tritia, белорусские рэп-артисты nkeeei, unique, ARTEM SHILOVETS и другие. Стоимость билета — от 322 до 5000 рублей.
Праздничный салют и световое шоу
Праздничная программа обычно завершается фейерверком, который считается частью Петровского фестиваля огня. Но в 2024 году мероприятие отменили, и салют, соответственно, тоже не запускали.
По данным СМИ, в 2025 году фейерверк все же будет. Он ждет гостей и жителей Санкт-Петербурга в полночь 28 мая, а запустят его с Петропавловской крепости. Продолжится празднование световым шоу.
Стоит учитывать, что из-за оперативной обстановки планы могут измениться, поэтому желательно следить за новостями и сообщениями администрации города.
Что важно учитывать в День города Санкт-Петербурга: советы для гостей и жителей северной столицы
День города Санкт-Петербурга — долгожданное для многих событие. Вот несколько советов, которые помогут отметить праздник с наибольшим количеством положительных эмоций.
1. Планируйте маршрут заранее. Ознакомьтесь с программой мероприятий и выберите интересные события, чтобы избежать спешки и пропусков. Помните, что в выходные в Санкт-Петербург приезжают туристы, а в центре города могут быть ограничения движения и закрытые улицы — особенно у Дворцовой площади и Невского проспекта.
2. Выезжайте пораньше. Основные локации быстро заполняются, особенно к вечеру. Чтобы занять удобное место, стоит приехать заранее. Пользуйтесь общественным транспортом: парковки будут ограничены, вероятны и пробки. В таких условиях метро — самый удобный способ передвижения.
3. Купите билеты заранее онлайн. Некоторые концерты и фестивали требуют оплаты на входе. Чтобы не стоять в изнурительных очередях, приобретите билеты перед выходом из дома в онлайн-кассе. Этот значительно сэкономит время.
4. Берите с собой и наличные, и карту. Некоторые фестивальные площадки и ярмарки могут не принимать оплату по карте. Кроме того, на 9 мая в этом году некоторых регионах интернет работал с перебоями, поэтому подстраховка не повредит.
5. Одевайтесь по погоде. Петербургская погода славится непредсказуемостью, и солнце может смениться дождем в считанные минуты. Захватите зонт или дождевик и не забывайте проверять прогнозы синоптиков на ближайшие часы.
6. Уточняйте правила безопасности. Некоторые зоны могут иметь ограничения по входу, в том числе запрет на напитки, еду или крупные сумки. Помните, что во время массовых мероприятий возрастает риск краж — следите за кошельками и телефонами. Последние должны быть всегда заряжены.
7. Уважайте других участников праздника. Соблюдайте порядок, не мешайте обзору и следите за чистотой — особенно на массовых концертах и салютах.
8. Не пытайтесь успеть везде и сразу. Санкт-Петербург — очень большой город, и увидеть все за день невозможно. Сосредоточьтесь на том, что вам ближе всего по духу, и не переживайте о возможных упущенных возможностях — свое от вас не уйдет.