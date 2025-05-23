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В Самаре медсестра может рассчитывать на зарплату до 130 тыс. рублей в месяц

При этом в среднем по рынку в городе сумма равна 75 тыс. рублей.

При этом в среднем по рынку в городе сумма равна 75 тыс. рублей.

На максимум от 85 до 130 тыс. рублей может рассчитывать медсестра с опытом работы от 3 лет и с современным оборудованием. Например, эндоскопическим, лапароскопическим, артроскопическим.

«Возможное пожелание: высшая квалификационная категория», — уточнили представители сервиса SuperJob.

В первой тройке по максимальным показателям в стране: Москва (110−170 тыс. рублей), Санкт-Петербург (100−160 тыс. рублей) и Екатеринбург (95−145 тыс. рублей), говорится в исследовании компании.

На днях писали, что больше половины самарцев выступили против налога для неработающих граждан.

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