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Фотоловушка зафиксировала игру рысей в Керженском заповеднике

В заповеднике обитает около 10 рысей.

Фотоловушка, установленная в урочище Криуль Керженского заповедника, зарегистрировала игровое поведение двух рысей. Видео опубликовано на странице в соцсети заповедника.

На видео кошки синхронно прыгают, одна из них залезла на дерево, что зафиксировано фотоловушкой впервые.

Первоначально исследователи восприняли ситуацию как брачные игры взрослых самца и самки. Однако оказалось, что на 30-й секунде ролика на фоне спокойно сидящей рыси проходит чёткая тень от другой кошки. А на заднем плане, по болоту, подходит ещё одна рысь.

«Следовательно, ситуацию можно интерпретировать как регистрацию самки рыси с двумя подросшими котятами», — говорится в сообщении.

Сейчас в Керженском заповеднике обитает около 10 рысей.

Добавим, что 22 мая отмечался международный день биологического разнообразия. В Керженском заповеднике наблюдать за активностью животных помогает сеть из 50 фотоловушек.

Данные материалы получены с помощью фотоловушки, переданной Керженскому заповеднику благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». Съемка А. Е. Волкова.