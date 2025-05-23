Фотоловушка зафиксировала игру рысей в Керженском заповеднике

Первоначально исследователи восприняли ситуацию как брачные игры взрослых самца и самки. Однако оказалось, что на 30-й секунде ролика на фоне спокойно сидящей рыси проходит чёткая тень от другой кошки. А на заднем плане, по болоту, подходит ещё одна рысь.