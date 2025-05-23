Фотоловушка зафиксировала игру рысей в Керженском заповеднике

Фотоловушка, установленная в урочище Криуль Керженского заповедника, зарегистрировала игровое поведение двух рысей. Видео опубликовано на странице в соцсети заповедника.
На видео кошки синхронно прыгают, одна из них залезла на дерево, что зафиксировано фотоловушкой впервые.
Первоначально исследователи восприняли ситуацию как брачные игры взрослых самца и самки. Однако оказалось, что на 30-й секунде ролика на фоне спокойно сидящей рыси проходит чёткая тень от другой кошки. А на заднем плане, по болоту, подходит ещё одна рысь.
«Следовательно, ситуацию можно интерпретировать как регистрацию самки рыси с двумя подросшими котятами», — говорится в сообщении.
Сейчас в Керженском заповеднике обитает около 10 рысей.
Добавим, что 22 мая отмечался международный день биологического разнообразия. В Керженском заповеднике наблюдать за активностью животных помогает сеть из 50 фотоловушек.
Данные материалы получены с помощью фотоловушки, переданной Керженскому заповеднику благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». Съемка А. Е. Волкова.