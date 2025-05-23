Во Владивостоке начался новый этап благоустройства набережной Спортгавани

Начальник управления городской среды мэрии Анна Джура отметила, что гидротехническое сооружение, расположенное на набережной, находилось в аварийном состоянии. В связи с этим в первую очередь решили провести восстановление конструкции. Сейчас там демонтируют старое покрытие с помощью крупногабаритной техники. После завершения этих работ планируется выбрать подрядчика для комплексного обновления территории. Концепция благоустройства уже подготовлена, а завершить все мероприятия собираются до конца августа.