Во Владивостоке начался новый этап благоустройства набережной Спортгавани

В районе улицы Батарейной во Владивостоке стартовал новый этап благоустройства набережной Спортивной гавани. По информации, предоставленной пресс-службой мэрии, в этом месте уже начались подготовительные работы, которые охватывают участок от недавно построенного скейт-парка до беговой дорожки с отметкой «нулевой километр».
Параллельно ведутся переговоры с предпринимателями, которым предлагают принять участие в обновлении ещё нескольких зон набережной в начале улицы Батарейной.
Начальник управления городской среды мэрии Анна Джура отметила, что гидротехническое сооружение, расположенное на набережной, находилось в аварийном состоянии. В связи с этим в первую очередь решили провести восстановление конструкции. Сейчас там демонтируют старое покрытие с помощью крупногабаритной техники. После завершения этих работ планируется выбрать подрядчика для комплексного обновления территории. Концепция благоустройства уже подготовлена, а завершить все мероприятия собираются до конца августа.
Проект предусматривает замену покрытия, озеленение, установку малых архитектурных форм, а также монтаж новой системы освещения. Кроме того, на набережной планируют создать амфитеатр, чтобы посетители могли с комфортом наблюдать за морским пейзажем.
С субботы, 24 мая, на участке вдоль спортивного комплекса «Олимпиец» будет ограничено движение и парковка автомобилей из-за работы крупной техники. Для пешеходов организован безопасный проход к спортивному объекту.
Комплексное обновление набережной Спортивной гавани продолжается уже несколько лет. Так, в 2022 году в центральной части появился удобный променад, а недавно завершили работы по благоустройству территории рядом с фонтаном.