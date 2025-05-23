Проект «Добровольцев Донбасса» «Время выбрало нас» расширяет географию

Фонд «Добровольцы Донбасса» закрыл свою вторую в Пермском крае выставку портретов участников специальной военной операции в рамках проекта «Время выбрало нас». На этот раз она прошла в городе Кудымкаре.
Выставка принимала посетителей в течение недели в здании министерства Коми-Пермяцкого округа. Экспозиция вызвала большой интерес среди жителей города разных возрастов и поколений. Экспозицию посетило более 40 групп из разных учебных заведений и организаций.
21 мая состоялось вручение портретов участникам СВО и их родственникам. В завершение мероприятия прошел концерт, в котором прозвучали патриотические песни и стихи, посвященные героям СВО. Зрители не скрывали своих эмоций, многие не могли сдержать слез.
Выставка портретов участников СВО стала не просто культурным событием, а символом единения народа, уважения к подвигу защитников родины. Фонд планирует расширять географию проекта, охватывая все больше городов и населенных пунктов Пермского края.
Президент фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников отметил:
— Проект «Время выбрало нас» — это вклад в сохранение исторической памяти, укрепление единства народа и воспитание патриотизма. Это возможность сказать спасибо тем, кто рискует своей жизнью ради безопасности и мирного будущего России.