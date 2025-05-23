Шестилетний калининградец получил жизненно важное лекарство

Ребенок нуждается в пожизненном приеме препарата «Кигабек» для контроля эпилептической активности, вызванной генетическим нарушением.
После обращения в суд, региональным министерством здравоохранения было получено решение об обеспечении пациента лекарством за счет средств областного бюджета. Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов по Калининградской области.
После разъяснительной работы судебных приставов о последствиях неисполнения решения суда, региональное министерство здравоохранения оперативно заключило контракт на поставку препарата в установленные сроки.
На данный момент юный пациент обеспечен необходимым лекарством до конца 2025 года. Судебный пристав продолжает контролировать соблюдение условий исполнительного производства для обеспечения непрерывности лечения ребенка.