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Шестилетний калининградец получил жизненно важное лекарство

В Калининградской области решен вопрос с обеспечением необходимым препаратом 6-летнего мальчика, страдающего тяжелым хроническим заболеванием нервной системы.

Ребенок нуждается в пожизненном приеме препарата «Кигабек» для контроля эпилептической активности, вызванной генетическим нарушением.

После обращения в суд, региональным министерством здравоохранения было получено решение об обеспечении пациента лекарством за счет средств областного бюджета. Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов по Калининградской области.

После разъяснительной работы судебных приставов о последствиях неисполнения решения суда, региональное министерство здравоохранения оперативно заключило контракт на поставку препарата в установленные сроки.

На данный момент юный пациент обеспечен необходимым лекарством до конца 2025 года. Судебный пристав продолжает контролировать соблюдение условий исполнительного производства для обеспечения непрерывности лечения ребенка.