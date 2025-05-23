В Самаре на переправе до Рождествено назначены дополнительные рейсы 26 и 27 мая

Самарцы теперь смогут уехать до Рождествено на дополнительных рейсах, которые организованы местным перевозчиком. Информация об этом опубликована на сайте компании.
Речь идет о паромах, которые отправляются через Волгу с Октябрьского спуска.
Таким образом, 26 мая в 19:00 судно отправится из Рождествено, а 27 мая в 20:00 из Самары.
Паромная переправа используется, в основном, автомобилистами, которые любят передвигаться по той стороне Волги на своих машинах.
Также, в Рождествено можно добраться на новых судах МПКС от Речного вокзала или водном такси.
Село популярно своими туристическими направлениями. Одно из самых востребованных — веломаршруты до Гавриловой поляны, Торнового и Винновки.
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