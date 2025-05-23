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В Самаре на переправе до Рождествено назначены дополнительные рейсы 26 и 27 мая

Самарцы теперь смогут уехать до Рождествено на дополнительных рейсах, которые организованы местным перевозчиком.

Самарцы теперь смогут уехать до Рождествено на дополнительных рейсах, которые организованы местным перевозчиком. Информация об этом опубликована на сайте компании.

Речь идет о паромах, которые отправляются через Волгу с Октябрьского спуска.

Таким образом, 26 мая в 19:00 судно отправится из Рождествено, а 27 мая в 20:00 из Самары.

Паромная переправа используется, в основном, автомобилистами, которые любят передвигаться по той стороне Волги на своих машинах.

Также, в Рождествено можно добраться на новых судах МПКС от Речного вокзала или водном такси.

Село популярно своими туристическими направлениями. Одно из самых востребованных — веломаршруты до Гавриловой поляны, Торнового и Винновки.

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