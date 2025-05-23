Паспорт, пропуск, черная ручка. Что можно брать с собой в аудиторию на ЦЭ и ЦТ

В первую очередь у потенциального абитуриента должен быть с собой паспорт и пропуск — это основное. Для заполнения бланков абитуриент должен иметь при себе черную гелиевую или капиллярную ручку. На химию и физику разрешается взять с собой обычный непрограммируемый калькулятор. Также можно брать с собой воду, но бутылка должна быть без этикетки.