Паспорт, пропуск, черная ручка. Что можно брать с собой в аудиторию на ЦЭ и ЦТ

В первую очередь у потенциального абитуриента должен быть с собой паспорт и пропуск — это основное. Для заполнения бланков абитуриент должен иметь при себе черную гелиевую или капиллярную ручку. На химию и физику разрешается взять с собой обычный непрограммируемый калькулятор. Также можно брать с собой воду, но бутылка должна быть без этикетки.
По каким причинам допускается отсутствие на ЦТ, рассказали в Минобразования Минобразования: расширен список специальностей, по которым выпускники колледжей могут получить высшее образование за три года Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз Нюансы резервных дней проведения ЦТ и ЦЭ разъяснили в Минобразования.
Все средства связи, которые являются источниками хранения, передачи информации, запрещены для проноса в аудиторию, где проходит централизованное тестирование. Наушники и часы тоже запрещены. «Есть некоторые абитуриенты, которые захотят проверить, работает ли система. Не стоит, система работает, — подчеркнул Сергей Пищов. — Организационные комиссии в пунктах проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования обеспечат хранение телефонов. В гардеробе будет выдан определенный номерок».
Почему же черная ручка? Потому что бланк ответа сканируется автоматически в Республиканском институте контроля знаний, и чтобы сканирование произошло четко, без сбоев, необходимо, чтобы знаки строго соответствовали примерам, которые указаны в бланках ответов, и чтобы они были читаемы, пояснил начальник главного управления.