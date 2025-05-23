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Первый этим летом прямой поезд до Севастополя отправился из Челябинска

Первый этим летом прямой поезд до Севастополя отправился из Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про рейс № 193/194 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В этом году он будет заезжать в город Балаково в Саратовской области.

«Поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь. Кроме того, как и все “Таврии”, поезд делает остановку в Тамани», — говорится в пояснении.

Из Челябинска поезд уходит по пятницам, прибывает в Симферополь в воскресенье. Обратно — по вторникам.

Напомним, из Челябинска в Крым можно доехать также на поезде № 141/142 сообщением Пермь — Симферополь.