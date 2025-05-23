Первый этим летом прямой поезд до Севастополя отправился из Челябинска

Речь идет про рейс № 193/194 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В этом году он будет заезжать в город Балаково в Саратовской области.
«Поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь. Кроме того, как и все “Таврии”, поезд делает остановку в Тамани», — говорится в пояснении.
Из Челябинска поезд уходит по пятницам, прибывает в Симферополь в воскресенье. Обратно — по вторникам.
Напомним, из Челябинска в Крым можно доехать также на поезде № 141/142 сообщением Пермь — Симферополь.