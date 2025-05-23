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Волгоградские пляжи проверят на паразитов перед купальным сезоном

Сотрудники управления Роспотребнадзора оценят качества воды и почвы на планируемых к открытию зонах рекреации.

Специалисты проверят микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели на пляжах и других местах отдыха. В ведомстве напомнили, что до начала купального сезона зоны рекреации должны получить заключение о соответствии санитарным требованиям.

Состояние почвы и воды оценят в аккредитованных лабораториях, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Местным жителям и гостям региона рекомендуют купаться только на специально оборудованных пляжах.

«Наличие на берегу водоема знака “Купаться запрещено” означает, что вода не соответствует гигиеническим требованиям и купание в таком водном объекте категорически запрещается», — напомнили в Роспотребнадзоре.