Волгоградские пляжи проверят на паразитов перед купальным сезоном

Специалисты проверят микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели на пляжах и других местах отдыха. В ведомстве напомнили, что до начала купального сезона зоны рекреации должны получить заключение о соответствии санитарным требованиям.
Состояние почвы и воды оценят в аккредитованных лабораториях, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Местным жителям и гостям региона рекомендуют купаться только на специально оборудованных пляжах.
«Наличие на берегу водоема знака “Купаться запрещено” означает, что вода не соответствует гигиеническим требованиям и купание в таком водном объекте категорически запрещается», — напомнили в Роспотребнадзоре.