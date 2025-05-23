Волгоградские пляжи проверят на паразитов перед купальным сезоном

Специалисты проверят микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели на пляжах и других местах отдыха. В ведомстве напомнили, что до начала купального сезона зоны рекреации должны получить заключение о соответствии санитарным требованиям.