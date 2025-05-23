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В парках и скверах Казани стартуют кинопоказы под открытым небом

Первый сеанс состоится завтра в парке «Сад рыбака».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В общественных пространствах Казани начинаются кинопоказы под открытым небом. Завтра, 24 мая в парке «Сад рыбака» пройдет первый кинопоказ. Казанцы смогут увидеть фантастическую историю «Последний богатырь».

Всех желающих присоединиться к кинопоказу будут ждать в 20:00, сообщили в дирекции парков и скверов Казани. Расписание ближайших сеансов под открытым небом опубликовано на сайте учреждения по ссылке.

Ранее сообщалось, что в парках и скверах стартует летний сезон. В детском парке «Елмай» запланировано 150 событий, главным инклюзивным пространством станет бульвар по улице Серова, а во второй половине лета горожан ожидают фестивали «Итиль», VK Fest и «Новая волна».