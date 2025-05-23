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Космонавта из Новочеркасска Николая Чуба наградили Звездой Героя России

Донской космонавт-испытатель Николай Чуб удостоен почетного звания и Звезды Героя России.

Источник: Комсомольская правда

Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб был удостоен звания «Летчик-космонавт Российской Федерации», а также получил золотую Звезду Героя России. Награду космонавту-испытателю вручил глава государства Владимир Путин.

Кроме того, почетные звания и звезды Героев России получили космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин, а командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Олег Кононенко был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени. Церемония состоялась 22 мая в Екатерининском зале Кремля.

Напомним, Николай Чуб входит в отряд космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина». 23 сентября 2024 года исследователь вернулся на Землю после своего первого полета. На его счету два выхода в открытый космос общей продолжительностью более 12 часов. В апреле 2025 года Николаю Чубу присвоили звание «Почетный гражданин Новочеркасска».

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