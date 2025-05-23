Космонавта из Новочеркасска Николая Чуба наградили Звездой Героя России

Напомним, Николай Чуб входит в отряд космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина». 23 сентября 2024 года исследователь вернулся на Землю после своего первого полета. На его счету два выхода в открытый космос общей продолжительностью более 12 часов. В апреле 2025 года Николаю Чубу присвоили звание «Почетный гражданин Новочеркасска».