В Японии представили тамагочи с целой планетой питомцев

Впрочем, не всем нужны продвинутые технологии, чтобы заботиться о питомце. В начале 2025 вновь стали популярны петрокеры, от англ. pet — «питомец» и rock — «камень». Другими словами, в роли питомца выступает камень. Его можно сделать самостоятельно: для этого достаточно найти камень, нарисовать на нем узоры и обозначить мордочку. Другой вариант — купить готовый Pet Rocks. Вполне обширный ассортимент есть на маркетплейсах. Каменные питомцы стоят примерно от 300 до 2500 тысяч рублей. При покупке к камню прилагается пособие, как с ним обращаться, и даже личный паспорт, в котором владелец может указать имя, фамилию, отчество, пол и дату рождения подопечного.