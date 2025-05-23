В Японии представили тамагочи с целой планетой питомцев

В Японии появилась новая версия тамагочи, в котором нужно заботиться о целой планете виртуальных питомцев. Кроме того, пользователь сможет менять масштаб своего мира — от клетки до целого космоса. Об этом сообщает The Verge.
Игрушка Tamagotchi Paradise выйдет в Японии 12 июля и будет продаваться за 45 долларов — 3500 рублей по текущему курсу. Владелец сможет создать три экосистемы — на суше, в воде и воздухе. Какая из них станет первой, зависит от цвета купленной версии Tamagotchi Paradise. Однако в процессе игры можно разблокировать все три поля. Каждое влияет на развитие персонажей.
В игре есть более 50 тамагочи, разделенных на 12 видов. В Tamagotchi Paradise есть механика размножения: два совместимых персонажа создают нового тамагочи из 50 тысяч комбинаций. В зависимости от того, как пользователь их выращивает, у питомцев могут вырасти ноги, плавники и даже крылья. Более того, если соединить два устройства, их персонажи начнут взаимодействовать друг с другом. Они могут создать семью, подшучивать друг над другом или даже драться.
Чтобы пользователям было проще ориентироваться в цифровом пространстве, устройство оснащено цветным дисплеем и тремя кнопками. Сбоку находится колесо, которое позволяет менять масштаб — от планеты до клеточного уровня виртуальных питомцев.
Tamagotchi Paradise — не первая тамагочи нового поколения. В 2023 году японская компания Bandai Namco представила устройство под названием Tamagotchi Uni. Эта игрушка имеет доступ к фирменной метавселенной Tamaverse и поддержку Wi-Fi. Пользователи могут ухаживать за питомцами, а в метавселенной Tamaverse — ходить в гости к другим обладателям такого устройства, создавать семьи и играть в разные мини-развлечения.
Впрочем, не всем нужны продвинутые технологии, чтобы заботиться о питомце. В начале 2025 вновь стали популярны петрокеры, от англ. pet — «питомец» и rock — «камень». Другими словами, в роли питомца выступает камень. Его можно сделать самостоятельно: для этого достаточно найти камень, нарисовать на нем узоры и обозначить мордочку. Другой вариант — купить готовый Pet Rocks. Вполне обширный ассортимент есть на маркетплейсах. Каменные питомцы стоят примерно от 300 до 2500 тысяч рублей. При покупке к камню прилагается пособие, как с ним обращаться, и даже личный паспорт, в котором владелец может указать имя, фамилию, отчество, пол и дату рождения подопечного.