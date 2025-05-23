Виталий Хоценко: Омская филармония за 85 лет воспитала несколько поколений ценителей музыки

В правительстве Омской области прошла торжественная церемония награждения сотрудников Омской филармонии в честь 85-летия. 24 работника филармонии были торжественно награждены за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры региона.
Знаками отличия и грамотами министра культуры РФ отмечены артисты Омского академического симфонического оркестра, Государственного академического Омского русского народного хора, вокальной группы «Премьер» и квартета народных инструментов «Тарские ворота».
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил представителей главной концертной организации региона с высокими наградами. В своем выступлении он подчеркнул, что Омская филармония объединяет более 400 сотрудников, включая артистов и творческие коллективы, и ежегодно проводит около тысячи концертов как на местных площадках, так и за пределами региона.
«За эти 85 лет Омская филармония воспитала несколько поколений слушателей, научила их понимать и любить музыку. Многие омичи не представляют своей жизни без ваших концертов. Подтверждение тому — всегда полные залы и ажиотаж вокруг билетов», — отметил глава региона.
Виталий Хоценко выразил благодарность артистам за их труд, преданность искусству и малой родине и пожелал артистам дальнейших творческих успехов и новых достижений.
«Хочу поблагодарить руководство региона, лично Губернатора за такую высокую оценку труда и профессионального мастерства нашего коллектива, артистов филармонии. Мы испытываем огромное волнение в этот ответственный момент. Приглашаем всех на наши концерты», — сказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина.
Фото: Александр Труш.
В мае 2025 года Омская филармония отметит 85-летие со дня основания. Коллективы активно выступают на престижных музыкальных форумах и главных концертных площадках. Более 800 концертов в год, масштабные гастроли, международные турне, фестивали и сотрудничество с лучшими музыкантами мира закрепили за филармонией репутацию одной из передовых концертных площадок России. Омичи ярко и самобытно представляют русское исполнительское искусство на мировом уровне.