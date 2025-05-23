Виталий Хоценко: Омская филармония за 85 лет воспитала несколько поколений ценителей музыки

В мае 2025 года Омская филармония отметит 85-летие со дня основания. Коллективы активно выступают на престижных музыкальных форумах и главных концертных площадках. Более 800 концертов в год, масштабные гастроли, международные турне, фестивали и сотрудничество с лучшими музыкантами мира закрепили за филармонией репутацию одной из передовых концертных площадок России. Омичи ярко и самобытно представляют русское исполнительское искусство на мировом уровне.