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Омич отправился в СИЗО за удержание пенсионерки в заложниках

Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Советский райсуд Омска удовлетворил ходатайство Следкома — под стражу взят 44-летний местный житель. Мужчину обвинили в незаконном проникновении в жилище с применением насилия и в лишении человека свободы с использованием оружия. Новость сообщили 23 мая в телеграм-канале courts_of_the_Omsk_region.

По данным следствия, днем в среду, 21 мая, подозреваемый силой проник в квартиру 75-летней женщины. Инцидент произошел на улице Менделеева. Вооружившись кухонным топором, омич удерживал пенсионерку до вмешательства правоохранителей.

Мужчина также применил насилие по отношению к бойцу спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. В связи с этим возбуждено дело по статье № 318 Уголовного Кодекса РФ.

«Суд с учетом представленных материалов и данных о личности обвиняемого избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО Омска», — говорится в сообщении.

Решение пока не вступило в силу.