В Хабаровске Nissan сбил 10-летнего велосипедиста

Инцидент произошёл сегодня, 23 мая, в районе дома 58 по улице Ульяновской. Водитель Nissan Vanette допустил наезд на мальчика 2015 года рождения, который ехал на велосипеде через дорогу. Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.