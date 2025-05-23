В Хабаровске Nissan сбил 10-летнего велосипедиста

Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл сегодня, 23 мая, в районе дома 58 по улице Ульяновской. Водитель Nissan Vanette допустил наезд на мальчика 2015 года рождения, который ехал на велосипеде через дорогу. Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, чтобы определить причины и степень вины участников ДТП.
Полиция напоминает родителям, что за нарушение детьми Правил дорожного движения они могут быть привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Граждан призывают строго соблюдать ПДД, чтобы избежать подобных ситуаций.
Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл сегодня, 23 мая, в районе дома 58 по улице Ульяновской. Водитель Nissan Vanette допустил наезд на мальчика 2015 года рождения, который ехал на велосипеде через дорогу. Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, чтобы определить причины и степень вины участников ДТП.
Полиция напоминает родителям, что за нарушение детьми Правил дорожного движения они могут быть привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Граждан призывают строго соблюдать ПДД, чтобы избежать подобных ситуаций.