Красноярцев просят не стоять у дверей и в проходах автобусов

Красноярцам рассказали, почему не нужно стоять в проходах и около дверей в автобусах. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Красноярский городской общественный транспорт ежедневно перевозит около 580 тысяч пассажиров. В часы пик наполненность салона может достигать 85−90%, и передвигаться внутри транспорта становится проблематично. Поэтому кондукторы часто просят пассажиров проходить вглубь салона на площадки для пассажиров и занимать свободные сидения.
В межпиковое время желательно не стоять около дверей и в проходах между сиденьями, поскольку это может быть небезопасно при резких маневрах. Также это затрудняет передвижение кондуктора и других пассажиров.
Помимо этого, не рекомендуется постоянно держаться за поручни, расположенные на подвижных дверях, так как это может привести к травмам.
Лучше всего при возможности занять сидячее место либо встать на площадках- «отстойниках», расположенных в центре и спереди, иногда также возле задних дверей.
Ранее сообщалось о том, что для Красноярска закупят новые экологичные автобусы, работающие на газу.