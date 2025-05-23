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Красноярцев просят не стоять у дверей и в проходах автобусов

В дептрансе попросили при возможности занимать сидячие места или вставать на площадках- «отстойниках».

Источник: Аргументы и факты

Красноярцам рассказали, почему не нужно стоять в проходах и около дверей в автобусах. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Красноярский городской общественный транспорт ежедневно перевозит около 580 тысяч пассажиров. В часы пик наполненность салона может достигать 85−90%, и передвигаться внутри транспорта становится проблематично. Поэтому кондукторы часто просят пассажиров проходить вглубь салона на площадки для пассажиров и занимать свободные сидения.

В межпиковое время желательно не стоять около дверей и в проходах между сиденьями, поскольку это может быть небезопасно при резких маневрах. Также это затрудняет передвижение кондуктора и других пассажиров.

Помимо этого, не рекомендуется постоянно держаться за поручни, расположенные на подвижных дверях, так как это может привести к травмам.

Лучше всего при возможности занять сидячее место либо встать на площадках- «отстойниках», расположенных в центре и спереди, иногда также возле задних дверей.

Ранее сообщалось о том, что для Красноярска закупят новые экологичные автобусы, работающие на газу.