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Отопление отключают в соцучреждениях Гродно

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Гродненский горисполком принял решение о завершении в городе отопительного сезона, соответствующее сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Сейчас в Ричмонде: +15° 5 м/с 59% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

По словам властей, май в текущем году выдался непредсказуемым — в начале месяца резко похолодало, поэтому в социальных учреждениях города было оперативно включено отопление.

Сейчас же, когда температура стабилизировалась, в Гродненском горисполкоме приняли решение отопление отключить.

говорится в сообщении

По данным исполкома, подавать тепло перестанут в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения соцобеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Гродно днем ожидается до +14℃, ночью в субботу — +10℃, днем — +15℃.