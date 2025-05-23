Отопление отключают в соцучреждениях Гродно

По словам властей, май в текущем году выдался непредсказуемым — в начале месяца резко похолодало, поэтому в социальных учреждениях города было оперативно включено отопление.
Сейчас же, когда температура стабилизировалась, в Гродненском горисполкоме приняли решение отопление отключить.
По данным исполкома, подавать тепло перестанут в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения соцобеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы.
По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Гродно днем ожидается до +14℃, ночью в субботу — +10℃, днем — +15℃.