Красноярские хирурги вшили обожженную руку солдата в его живот

Как пояснили в Красноярской краевой клинической больнице, эта не очень распространенная операция проводится в тех случаях, когда рубец на затянувшейся ране настолько деформирует какой-либо орган, что двигательная функция полностью отсутствует.
Случай обожженного в БТР военнослужащего оказался именно таким. «Нам пришлось вшить руку пациенту в живот и получить избыток здоровых тканей», — прокомментировал лечащий врач, хирург ожогового отделения Иван Владимиров.
По его словам, использованный красноярскими специалистами метод нельзя назвать самым прогрессивным, но в некоторых обстоятельствах он считается лучшим.
Примерно за четыре недели новые ткани должны прижиться, и хирурги приступят ко второму этапу операции. «Если все получится, как мы планируем, это даст прекрасный результат», — полагает врач.