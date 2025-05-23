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Красноярские хирурги вшили обожженную руку солдата в его живот

Глубокие ожоги, полученные бойцом в загоревшемся бронетранспортере, стали причиной грубых и очень плотных рубцов, из-за которых кисть пациента оказалась полностью обездвиженной. В клинике Красноярска врачи применили особую методику для восстановления руки солдата.

Источник: Российская газета

Как пояснили в Красноярской краевой клинической больнице, эта не очень распространенная операция проводится в тех случаях, когда рубец на затянувшейся ране настолько деформирует какой-либо орган, что двигательная функция полностью отсутствует.

Случай обожженного в БТР военнослужащего оказался именно таким. «Нам пришлось вшить руку пациенту в живот и получить избыток здоровых тканей», — прокомментировал лечащий врач, хирург ожогового отделения Иван Владимиров.

По его словам, использованный красноярскими специалистами метод нельзя назвать самым прогрессивным, но в некоторых обстоятельствах он считается лучшим.

Примерно за четыре недели новые ткани должны прижиться, и хирурги приступят ко второму этапу операции. «Если все получится, как мы планируем, это даст прекрасный результат», — полагает врач.