Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дятлово женщина случайно закрыла дверь авто, где остался двухмесячный ребенок

В Дятлово спасатели открыли дверь автомобиля, в которой остался двухмесячный ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Дятлово женщина случайно закрыла дверь авто, где остался двухмесячный ребенок. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Дятлово по улице Октябрьской 22 мая 2025 года мать двухмесячного ребенка случайно захлопнула дверь автомобиля. Речь идет о том, что центральный звонок сработал самопроизвольно. Внутри авто остался малолетний сын.

Сотрудники МЧС с помощью подручных средств смогли открыть дверь легкового автомобиля. Уточняется, что ребенок 2025 года рождения не пострадал, помощь врачей не понадобилась.

Тем временем белорус получил уголовное дело за «рассаду» в бельевом шкафу.

Ранее в Минске мотоциклист упал на проезжую часть, не справившись с управлением.

Кроме того, в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.