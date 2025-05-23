В Дятлово женщина случайно закрыла дверь авто, где остался двухмесячный ребенок

Сообщается, что в Дятлово по улице Октябрьской 22 мая 2025 года мать двухмесячного ребенка случайно захлопнула дверь автомобиля. Речь идет о том, что центральный звонок сработал самопроизвольно. Внутри авто остался малолетний сын.