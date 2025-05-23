В Дятлово женщина случайно закрыла дверь авто, где остался двухмесячный ребенок. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в Дятлово по улице Октябрьской 22 мая 2025 года мать двухмесячного ребенка случайно захлопнула дверь автомобиля. Речь идет о том, что центральный звонок сработал самопроизвольно. Внутри авто остался малолетний сын.
Сотрудники МЧС с помощью подручных средств смогли открыть дверь легкового автомобиля. Уточняется, что ребенок 2025 года рождения не пострадал, помощь врачей не понадобилась.
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