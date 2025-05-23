Отец сказал минчанке пойти в милицию после предложения о «декларировании» денег. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Ленинское РУВД обратилась 41-летняя жительница района, ставшая жертвой мошенников. Сначала на домашний телефон женщине позвонили якобы сотрудники «Белтелекома». Звонившие предложили продлить договор на оказание услуг, и минчанка предоставила им свои личные данные.
После этого в мессенджере минчанке поступил звонок якобы от «правоохранителя». Он сообщил женщине, что при помощи ее личных данных, мошенники начали оформлять кредиты на имя жительницы Минска. Для того, чтобы сохранить деньги, звонившие предложили ей их «задекларировать».
«Женщина согласилась и перевела на “безопасный счет” более 15000 рублей», — отметили в милиции.
Разговаривая с мошенниками, женщина рассказала, что проживает вместе с отцом. Со своей стороны, аферисты предложили обезопасить и его сбережения.
«Когда женщина позвонила отцу и предложила “задекларировать” его деньги, он посоветовал ей обратиться в милицию, так как понял, что дочь обманули мошенники», — обратили внимание в ведомстве.
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