Отец сказал минчанке пойти в милицию после предложения о «декларировании» денег

После этого в мессенджере минчанке поступил звонок якобы от «правоохранителя». Он сообщил женщине, что при помощи ее личных данных, мошенники начали оформлять кредиты на имя жительницы Минска. Для того, чтобы сохранить деньги, звонившие предложили ей их «задекларировать».