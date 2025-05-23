Татарстан заявил о готовности к проведению зимних Игр БРИКС в 2025 году

«Мы достаточно сильно выросли с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта. Помимо ледовых арен у нас один из лучших лыжно-биатлонных комплексов в стране, на котором можно проводить международные соревнования. Поэтому такая идея возникла. Пока она не упакована, существует как идея», — приводит ТАСС слова Леонова.
По словам Леонова, мысль об организации этого турнира зародилась еще в период проведения летних состязаний БРИКС, состоявшихся в Казани в июне 2024 года. В 2024 году Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что дети из малообеспеченных семей в Красноярском крае с 1 сентября смогут посещать спортивные объекты без оплаты.