Татарстан заявил о готовности к проведению зимних Игр БРИКС в 2025 году

«Мы достаточно сильно выросли с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта. Помимо ледовых арен у нас один из лучших лыжно-биатлонных комплексов в стране, на котором можно проводить международные соревнования. Поэтому такая идея возникла. Пока она не упакована, существует как идея», — приводит ТАСС слова Леонова.