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Татарстан заявил о готовности к проведению зимних Игр БРИКС в 2025 году

КАЗАНЬ, 23 мая, ФедералПресс. Окончательный вариант расписания зимних Игр БРИКС еще в стадии разработки, однако спортивная инфраструктура Татарстана полностью подготовлена к организации и проведению соревнований уже в предстоящий зимний период. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Мы достаточно сильно выросли с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта. Помимо ледовых арен у нас один из лучших лыжно-биатлонных комплексов в стране, на котором можно проводить международные соревнования. Поэтому такая идея возникла. Пока она не упакована, существует как идея», — приводит ТАСС слова Леонова.

По словам Леонова, мысль об организации этого турнира зародилась еще в период проведения летних состязаний БРИКС, состоявшихся в Казани в июне 2024 года. В 2024 году Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что дети из малообеспеченных семей в Красноярском крае с 1 сентября смогут посещать спортивные объекты без оплаты.