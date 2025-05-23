В Самарской области ожидаются заморозки до −1 градуса с 24−26 мая 2025 года

Региональное ГУ МЧС объявило в губернии оранжевый уровень опасности. Такие меры приняты из-за заморозков.
Специалисты утверждают, что с 24 по 26 мая 2025 года в Самарской области может похолодать аж до −1 градуса.
Сотрудники ведомства рекомендуют одеваться по погоде и избегать переохлаждения. Также, стоит обратить внимание на растения, которые жители выращивают на дачных участках. Их необходимо укрыть в мороз.
Майские заморозки уже знакомы жителям области. Подобная погода была на территории региона и 109 лет назад. Тогда в мае даже был снег и град.
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