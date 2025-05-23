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Новый горнолыжный курорт в Арсеньеве планируется запустить уже этой зимой

Масштабная стройка набирает обороты.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Новый горнолыжный курорт в Арсеньеве планируется запустить уже этой зимой. Масштабная стройка набирает обороты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

Общая длина трасс составит 12 километров. Сейчас на стройке завершается монтаж воздуховодов, водопровода высокого давления и системы оснеживания трасс. Ведутся работы по нижнему подъёмнику. На трассе Е1 монтируется система освещения.

Протяжённость скоростной канатной дороги «Д» — 1570 метров, на ней 93 шестиместных кресла. Ее уже смонтировали. Протяжённость скоростной канатной дороги «Е» — 1522 метра, на ней 86 шестиместных кресел.

«Сделано главное — несмотря на задержки, получено все необходимое импортное оборудование. Это канатная дорога, кресла. Верхний подъёмник в тестовом режиме запускается, сейчас приедут специалисты и начнётся тестирование. В целом проект двигается, работы ведутся в графике, сейчас, с получением оборудования, они будут ускорены. Надеемся, в эту зиму трасса заработает», — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после проверки хода строительства.

Напомним, первых гостей в тестовом режиме примет горнолыжный курорт «Арсеньев» к концу декабря этого года. В полную силу он заработает в конце 2025 года. Губернатор назвал строительство горнолыжного курорта ключевым проектом в Арсеньеве. Это самый большой социальный проект на территории региона. Его стоимость — 9,3 млрд рублей.