Новый горнолыжный курорт в Арсеньеве планируется запустить уже этой зимой. Масштабная стройка набирает обороты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Общая длина трасс составит 12 километров. Сейчас на стройке завершается монтаж воздуховодов, водопровода высокого давления и системы оснеживания трасс. Ведутся работы по нижнему подъёмнику. На трассе Е1 монтируется система освещения.
Протяжённость скоростной канатной дороги «Д» — 1570 метров, на ней 93 шестиместных кресла. Ее уже смонтировали. Протяжённость скоростной канатной дороги «Е» — 1522 метра, на ней 86 шестиместных кресел.
«Сделано главное — несмотря на задержки, получено все необходимое импортное оборудование. Это канатная дорога, кресла. Верхний подъёмник в тестовом режиме запускается, сейчас приедут специалисты и начнётся тестирование. В целом проект двигается, работы ведутся в графике, сейчас, с получением оборудования, они будут ускорены. Надеемся, в эту зиму трасса заработает», — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после проверки хода строительства.
Напомним, первых гостей в тестовом режиме примет горнолыжный курорт «Арсеньев» к концу декабря этого года. В полную силу он заработает в конце 2025 года. Губернатор назвал строительство горнолыжного курорта ключевым проектом в Арсеньеве. Это самый большой социальный проект на территории региона. Его стоимость — 9,3 млрд рублей.