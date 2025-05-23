Новый горнолыжный курорт в Арсеньеве планируется запустить уже этой зимой

«Сделано главное — несмотря на задержки, получено все необходимое импортное оборудование. Это канатная дорога, кресла. Верхний подъёмник в тестовом режиме запускается, сейчас приедут специалисты и начнётся тестирование. В целом проект двигается, работы ведутся в графике, сейчас, с получением оборудования, они будут ускорены. Надеемся, в эту зиму трасса заработает», — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после проверки хода строительства.