Игорь Кобзев провел стратегическую сессию с педагогами региона

Игорь Кобзев подчеркнул важность обучения информационным технологиям и искусственному интеллекту не только детей, но и их родителей, а также активного вовлечения родителей в образование школьников. Ранее Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодежи доработать Стратегию развития образования на период до 2036 года, учитывая обратную связь от педагогов и руководителей образовательных организаций.