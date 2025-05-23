Игорь Кобзев провел стратегическую сессию с педагогами региона

Педагоги представили инициативы, направленные на создание эффективной системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики. Предложено сделать акцент на подготовку кадров по новым востребованным направлениям: биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии (в том числе атомные).
Игорь Кобзев подчеркнул важность обучения информационным технологиям и искусственному интеллекту не только детей, но и их родителей, а также активного вовлечения родителей в образование школьников. Ранее Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодежи доработать Стратегию развития образования на период до 2036 года, учитывая обратную связь от педагогов и руководителей образовательных организаций.
На площадке Иркутского суворовского военного училища состоялась торжественная церемония подведения итогов региональных конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года — 2025», «Воспитатель года — 2025» и «Мастер года — 2025». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил победителей этих конкурсов.
За звание победителей в течение двух недель боролись 35 учителей, 24 воспитателя и 20 педагогических работников системы среднего профессионального образования. Игорь Кобзев поблагодарил участников за профессионализм и любовь к выбранному делу, подчеркнув важность их труда для будущего региона.
Лучшим учителем Приангарья в 2025 году стала Екатерина Воробьева из средней школы № 8 имени Бусыгина (Усть-Илимск). Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Любовь Малышева, учитель-логопед детского сада № 117 «Теремок» Ангарского городского округа. Лучшим мастером года признан Дмитрий Пантелеев, преподаватель Братского индустриально-металлургического техникума.
Приз за первое место в каждом конкурсе составляет один миллион рублей. Победители будут представлять Иркутскую область на всероссийских конкурсах в сентябре-октябре этого года в рамках Большой учительской недели, организованной Министерством просвещения Российской Федерации.
Дипломы призеров и благодарственные письма Губернатора получили также призеры конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года России» и «Мастер года». В Иркутской области ежегодно проводится около двадцати конкурсов профмастерства педагогов для выявления талантливых специалистов и повышения престижа учительской профессии в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».