Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Красноярска пытается изъять в судебном порядке девять построек для реализации КРТ

Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск, поданный департаментом градостроительства городской администрации к ООО «Коопстрой», касающийся изъятия девяти объектов недвижимости, расположенных на улице Шахтеров, для реализации проектов КРТ.

Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск, поданный департаментом градостроительства городской администрации к ООО «Коопстрой», касающийся изъятия девяти объектов недвижимости, расположенных на улице Шахтеров, для реализации проектов КРТ.

Согласно информации, предоставленной арбитражным судом, в июле 2024 года между администрацией Красноярска и ООО «СЗ “Мегаполис”» было заключено соглашение о комплексном развитии территории на улице Шахтеров. В апреле 2025 года было принято решение о необходимости изъятия земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для удовлетворения муниципальных нужд.

Компания «Коопстрой» не согласилась подписать соглашение с муниципалитетом об изъятии объектов недвижимости. Городская администрация оценила компенсацию за изъятие в размере 379,2 миллиона рублей.