Власти Красноярска пытается изъять в судебном порядке девять построек для реализации КРТ

Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск, поданный департаментом градостроительства городской администрации к ООО «Коопстрой», касающийся изъятия девяти объектов недвижимости, расположенных на улице Шахтеров, для реализации проектов КРТ.
Согласно информации, предоставленной арбитражным судом, в июле 2024 года между администрацией Красноярска и ООО «СЗ “Мегаполис”» было заключено соглашение о комплексном развитии территории на улице Шахтеров. В апреле 2025 года было принято решение о необходимости изъятия земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для удовлетворения муниципальных нужд.
Компания «Коопстрой» не согласилась подписать соглашение с муниципалитетом об изъятии объектов недвижимости. Городская администрация оценила компенсацию за изъятие в размере 379,2 миллиона рублей.