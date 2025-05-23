Власти Красноярска пытается изъять в судебном порядке девять построек для реализации КРТ

Согласно информации, предоставленной арбитражным судом, в июле 2024 года между администрацией Красноярска и ООО «СЗ “Мегаполис”» было заключено соглашение о комплексном развитии территории на улице Шахтеров. В апреле 2025 года было принято решение о необходимости изъятия земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для удовлетворения муниципальных нужд.