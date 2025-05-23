Маршруты общественного транспорта в Ростове изменят на время спортивного забега

24 мая жители Ростова-на-Дону присоединятся к девятому всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». В связи с проведением спортивной акции временно изменится схема проезда общественного транспорта.
С 6 до 13 часов ограничения коснутся работы автобусов № 3, 3а, 7, 24, 39, 55, 67, 70, 80, 81, 88, 98, троллейбусов № 1 и 2, трамваев № 4. Перевозку пассажиров по трамвайному маршруту № 1 приостановят с перераспределением подвижного состава.
Кроме этого, на тот же период времени контактную сеть электротранспорта отключат на улице Советской, Театральной площади и на улице Большой Садовой, на участке от проспекта Театрального до проспекта Соколова.
Добавим, также улицы в центре города будут поэтапно перекрывать для остального транспорта. Власти просят водителей учитывать ситуацию при планировании своих маршрутов в эту субботу.
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