Созданы элементы для «глаз» космического телескопа, который заменит «Хаббл»

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Ученые Института физики полупроводников СО РАН создали фотокатоды на основе соединения цезий-йод — ключевые элементы для «глаз» нового космического телескопа «Спектр-УФ», планируемого к запуску в 2031 году. Он будет выступать преемником телескопа «Хаббл», который сейчас находится на орбите, и поможет искать признаки внеземной жизни на других планетах, сообщили в пресс-службе института.
Фотокатод — материал, способный при попадании на него света (фотонов) испускать электроны, а значит получаемый электрический ток можно измерить и, таким образом, оценить интенсивность излучения. Объединяя фотокатод, умножитель электронов (микроканальную пластину) и люминофорный экран в вакуумном корпусе, можно не просто измерять ток, а регистрировать изображения в соответствующем диапазоне длин волн.
«Во время проверки эффективности фотокатоды показали квантовый выход на уровне 40%, что в два раза выше базовых проектных параметров, и является рекордным значением для такого типа фотокатодов. Устройства предназначены для улавливания одной из составляющих космического излучения — вакуумного ультрафиолета, что позволит телескопу получать ранее недоступные данные о Вселенной. В частности, проводить поиск биологических маркеров (признака внеземной жизни) в атмосфере экзопланет», — сообщили в институте.
Разработка имеет большое значение не только для реализации национального отечественного космического проекта «Спектр-УФ», но и для мировой науки в целом. С момента запуска «Спектр-УФ» будет выступать преемником телескопа им. Хаббла, закрывая его ультрафиолетовую рабочую нишу. Планируется, что российский телескоп будет получать совершенно новую информацию благодаря современному оборудованию и расположению над поверхностью Земли — в 70 раз выше, чем «Хаббл», на 35 тыс. км. Как минимум до 2041 года, «Спектр-УФ» будет единственным в мире космическим телескопом, собирающим данные в ультрафиолетовом диапазоне.
Телескоп «Хаббл», запущенный на орбиту в 1990 году, за годы своей работы совершил множество научных открытий. В частности, помог установить возраст Вселенной — около 13,7 млрд лет и подтвердил существование черных дыр в центре многих, если не всех, больших галактик.