Созданы элементы для «глаз» космического телескопа, который заменит «Хаббл»

Разработка имеет большое значение не только для реализации национального отечественного космического проекта «Спектр-УФ», но и для мировой науки в целом. С момента запуска «Спектр-УФ» будет выступать преемником телескопа им. Хаббла, закрывая его ультрафиолетовую рабочую нишу. Планируется, что российский телескоп будет получать совершенно новую информацию благодаря современному оборудованию и расположению над поверхностью Земли — в 70 раз выше, чем «Хаббл», на 35 тыс. км. Как минимум до 2041 года, «Спектр-УФ» будет единственным в мире космическим телескопом, собирающим данные в ультрафиолетовом диапазоне.