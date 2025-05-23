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Хладнокровная встреча: в Приморье запечатлели встречу двух больших амурских полозов

Две крупнейшие змеи в России встретили друг друга в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник приморского нацпарка «Земля леопарда» Илья Плотников запечатлел на заповедной земле «хладнокровную» встречу. Пересеклись пути большого амурского полоза и его сородича поменьше.

Амурский, или полоз Шренка, является одной из самых крупных змей в России. Он вырастает в длину более 2 метров. Однако это не мешает ему активно лазать по деревьям.

Белая пелена на глазах змеи говорит о том, что полоз готовится к линьке.

Добавим, что молодые особи по окрасу отличаются от взрослых. Они похожи на щитомордника, а он ядовит и представляет опасность для человека.