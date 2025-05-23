Гендир «Крыльев» Тер-Абрамян прокомментировал ситуацию с получением лицензии РПЛ

Самарцы все еще не разобрались с вопросом участия в новом сезоне Премьер-лиги.
Напомним, проблемы с получением лицензии у волжан связаны в том числе с долгом перед «РТ-Капитал» — дочкой «Ростеха». Сначала компания требовала с «Крылышек» 897 млн рублей, позже — 933.
На днях «зелено-бело-синие» предложили организации новое мировое соглашение. К разрешению ситуации подключили и губернатора 63-го региона Вячеслава Федорищева.
«Мы ждем официальных новостей», — кратко прокомментировал ситуацию гендиректор «КС» Роберт Тер-Абрамян журналисту Metaratings.ru.
А недавно контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение по красной карточке защитнику самарцев Гленну Бейлу. Там уверены: Карасев правильно удалил его на 10-й минуте встречи.
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