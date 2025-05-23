Движение временно ограничат в Нижнем Новгороде из-за спортивного забега

С 00:01 до 21:59 движение приостановят на участках Волжской набережной, Совнаркомовской, Бетанкура. С десяти вечера 24 мая до трех часов дня 25 мая запрет продолжит действовать в этих зонах. Кроме того, его введут на Самаркандской, Советской, Керченской, на Канавинском мосту, Похвалинском съезде, Нижне-Волжской набережной, на улицах Красная Слобода и Широкой, на Зеленском, Георгиевском, Казанском съездах, Набережной Гребного канала, Верхне-Волжской набережной, на улице Минина и площади Минина и Пожарского, а также на Ульянова, Варварской и Алексеевской. Автомобилистов настоятельно просят ознакомиться со схемой движения.