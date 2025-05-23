Движение временно ограничат в Нижнем Новгороде из-за спортивного забега

Водителей предупредили об ограничении движения в Нижнем Новгороде 24 и 25 мая. Проезд по ряду улиц запретят из-за спортивного забега. Об этом сообщили в мэрии.
С 00:01 до 21:59 движение приостановят на участках Волжской набережной, Совнаркомовской, Бетанкура. С десяти вечера 24 мая до трех часов дня 25 мая запрет продолжит действовать в этих зонах. Кроме того, его введут на Самаркандской, Советской, Керченской, на Канавинском мосту, Похвалинском съезде, Нижне-Волжской набережной, на улицах Красная Слобода и Широкой, на Зеленском, Георгиевском, Казанском съездах, Набережной Гребного канала, Верхне-Волжской набережной, на улице Минина и площади Минина и Пожарского, а также на Ульянова, Варварской и Алексеевской. Автомобилистов настоятельно просят ознакомиться со схемой движения.
Спортивное мероприятие внесет изменения и в работу общественного транспорта. Так, временно поменяют маршрут автобусы А-1, А-68, А-3, А-61, А-5, А-13, А-19, А-45, А-90, 226, 304, А-18, А-22, А-26, А-41, А-43, А-78,А-24, А-74, А-31, А-39, А-91, А-40, А-64, А-97, А-42, А-52, А-70, А-71, А-95, А-7, А-87 и электробусы Э-9, Э-13 и Э-17. Подробная информация о работе транспорта представлена на сайте городской администрации.
Ранее мы писали, что ремонт покрытия на Канавинском мосту планируют завершить в начале лета.