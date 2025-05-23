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Канадский тренер «Омских Крыльев» Робитайл приедет в Омск на следующей неделе

Канадский тренер начнёт знакомство с командой и болельщиками, а полноценная работа стартует с июля в тренировочном лагере.

Источник: Om1 Омск

На следующей неделе в Омск впервые приедет новый главный тренер хоккейного клуба «Омские Крылья» — 43-летний канадец Луи Робитайл. Специалист проведёт первые встречи с командой, познакомится с болельщиками и начнёт погружение в городскую культуру.

Полноценная работа с командой стартует в июле, когда игроки соберутся на тренировочный лагерь. Робитайл планирует внедрить единую систему подготовки для всех уровней — от МХЛ и ВХЛ до КХЛ — в тесном взаимодействии с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.

Канадский специалист уже нацелен на создание сильной хоккейной структуры и воспитание лучших игроков в России. Приоритеты — выход в плей-офф и борьба за кубок.

Робитайл имеет богатый опыт работы с молодежными командами Канады и в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, а последние два сезона возглавлял клуб Cape Breton Eagles.