Канадский тренер «Омских Крыльев» Робитайл приедет в Омск на следующей неделе

Полноценная работа с командой стартует в июле, когда игроки соберутся на тренировочный лагерь. Робитайл планирует внедрить единую систему подготовки для всех уровней — от МХЛ и ВХЛ до КХЛ — в тесном взаимодействии с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.