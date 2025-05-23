Канадский тренер «Омских Крыльев» Робитайл приедет в Омск на следующей неделе

На следующей неделе в Омск впервые приедет новый главный тренер хоккейного клуба «Омские Крылья» — 43-летний канадец Луи Робитайл. Специалист проведёт первые встречи с командой, познакомится с болельщиками и начнёт погружение в городскую культуру.
Полноценная работа с командой стартует в июле, когда игроки соберутся на тренировочный лагерь. Робитайл планирует внедрить единую систему подготовки для всех уровней — от МХЛ и ВХЛ до КХЛ — в тесном взаимодействии с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.
Канадский специалист уже нацелен на создание сильной хоккейной структуры и воспитание лучших игроков в России. Приоритеты — выход в плей-офф и борьба за кубок.
Робитайл имеет богатый опыт работы с молодежными командами Канады и в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, а последние два сезона возглавлял клуб Cape Breton Eagles.