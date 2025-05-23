В Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 24 мая 2025

В каждом регионе устанавливаются свои запреты на продажу алкогольных напитков. Они могут немного отличаться по временным периодам. Как пишет 1prof.by, в Могилеве, Пинске и Бресте продажа спиртных напитков будет ограничена в период с 00.00 до 24.00 24 мая. Вместе с тем в Минском, Борисовском, Жлобинском районах названные ограничения будут действовать с 08.00 24 мая и продлятся до 08.00 25 мая.