Локализация такси в России: к чему приведет новый закон

— При этом в такси лучше выполняются требования безопасности. У водителей, которые работают через агрегаторы, остается «цифровой след» от любой поездки. Это, конечно, большой плюс такси. Думаю, что в целом пассажиры проиграют, но не сильно. Просто те, кто не готов получить новые и более высокие цены, будут ездить на машинах без «шашечек», — предположил Янков.