В Омске 27 мая пройдет акция «Боевой расчет-2025» ко Дню пограничника

Двухчасовое мероприятие начнется в 18:00. Оно объединит действующих сотрудников и ветеранов Пограничного управления федеральной службы безопасности, которые охраняют участок границы с Казахстаном. Речь идет о территории протяженностью более тысячи километров. В зоне ответственности бойцов находятся два железнодорожных, четыре автомобильных, воздушный и речной контрольно-пропускные пункты.