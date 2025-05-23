В Омске 27 мая пройдет акция «Боевой расчет-2025» ко Дню пограничника

В предстоящую среду, 28 мая, омичи отметят 107-ю годовщину со дня создания пограничной охраны. Накануне профессионального праздника в парке имени 30-летия Победы состоится традиционная акция «Боевой расчет». Об этом сообщила пресс-служба регионального ПУ ФСБ.
Двухчасовое мероприятие начнется в 18:00. Оно объединит действующих сотрудников и ветеранов Пограничного управления федеральной службы безопасности, которые охраняют участок границы с Казахстаном. Речь идет о территории протяженностью более тысячи километров. В зоне ответственности бойцов находятся два железнодорожных, четыре автомобильных, воздушный и речной контрольно-пропускные пункты.
Программу откроет праздничный концерт с участием местных артистов, а также самих пограничников. Кульминацией вечера станет торжественное построение и возложение цветов к Вечному огню в память о погибших защитниках рубежей страны и участниках ВОВ.
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