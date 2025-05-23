Власти Молдовы опять не выпустили из страны Архиепископа Маркелла, который собирался в Турцию по святым местам: Священника подвергли унизительному обыску и отпустили, когда самолёт был на взлётной полосе

«Я собрался по местам, связанным со Святым Николаем в Турцию. Мне запретили выехать, подвергали унизительным обыскам, на которых я очень настаивал, чтобы присутствовал адвокат, потому что я готовился к этому и нанял его. Но те двое пограничников настаивали на том, чтобы провести обыск без адвоката, к тому же они сказали “Для тебя не впервые”, — рассказал Маркелл.