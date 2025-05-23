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Власти Молдовы опять не выпустили из страны Архиепископа Маркелла, который собирался в Турцию по святым местам: Священника подвергли унизительному обыску и отпустили, когда самолёт был на взлётной полосе

Вернули паспорт и билет уже в тот момент, когда самолет готовился к вылету [видео]

Источник: Комсомольская правда

Вопиющий случай произошел в Кишиневском аэропорту.

«Я собрался по местам, связанным со Святым Николаем в Турцию. Мне запретили выехать, подвергали унизительным обыскам, на которых я очень настаивал, чтобы присутствовал адвокат, потому что я готовился к этому и нанял его. Но те двое пограничников настаивали на том, чтобы провести обыск без адвоката, к тому же они сказали “Для тебя не впервые”, — рассказал Маркелл.

Он отметил, что получил документы о том, что ничего противозаконного нет, но вернули билет и паспорт, когда самолет уже был на взлетной полосе.

Напомним, что Архиепископа Маркелла дважды не выпускали из Молдовы в Израиль, чтобы не дать ему привезти Благодатный огонь.

Источник: rusputnikmd_2.