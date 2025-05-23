Минобороны: ночью над российскими регионами ликвидировали 112 БПЛА

По данным Минобороны, с 20:00 22 мая до утра 23 мая средства ПВО ликвидировали 112 украинских беспилотников: 24 над Московским регионом, 11 над Курской областью, восемь над Орловской, 18 над Тульской, 22 над Крымом, восемь над Брянской областью, шесть над Рязанской, пять над Калужской, три над Белгородской, три над Ивановской, два над Владимирской, один над Воронежской, один над Липецкой.