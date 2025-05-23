В Красноярске автобусы на газе будут голубого цвета

Напомним, что губернатор поставил задачу: перевести общественный транспорт на экологические виды топлива, замещая старые автобусы новыми. Пока ожидаются сами автобусы, на портале госзакупок появился тендер на приобретение для них 19 миллионов тонн СПГ (сжиженного природного газа).