В Красноярске автобусы на газе будут голубого цвета

Жители Красноярска выбрали цвет для новых экологичных автобусов, которые будут работать на газе. Итоги голосования подвел глава города Владислав Логинов в своих социальных сетях.
Транспорт будет голубого цвета. Мэрия планирует закупить машины до конца 2025 года.
Предпочтения горожан передадут заводу-изготовителю.
Напомним, что губернатор поставил задачу: перевести общественный транспорт на экологические виды топлива, замещая старые автобусы новыми. Пока ожидаются сами автобусы, на портале госзакупок появился тендер на приобретение для них 19 миллионов тонн СПГ (сжиженного природного газа).