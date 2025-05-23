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Власти завили об отключении горячей воды в одном из районов Минска 23 мая

В Минске горячую воду отключили 23 мая в одном из районов.

Источник: Комсомольская правда

Власти завили об отключении горячей воды в одном из районов Минска 23 мая. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе администрации Первомайского района.

Сообщается, что в пятницу, 23 мая, ориентировочно до 16.00 горячая вода будет отсутствовать по проспекту Независимости 151а, 153 к.1, 153 к.2, 157, улице Калиновского, 72, 74а, 74 к.1, 76, 78, 80 к.1, 80 к.2. В администрации Первомайского района пояснили, что горячее водоснабжение отключено в связи с проведением работ по переврезке и замене трубопровода на центральном тепловом пункте № 3/625.

Ранее мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.

Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 24 мая 2025.

Тем временем в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.

Вместе с тем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.