Власти завили об отключении горячей воды в одном из районов Минска 23 мая

Сообщается, что в пятницу, 23 мая, ориентировочно до 16.00 горячая вода будет отсутствовать по проспекту Независимости 151а, 153 к.1, 153 к.2, 157, улице Калиновского, 72, 74а, 74 к.1, 76, 78, 80 к.1, 80 к.2. В администрации Первомайского района пояснили, что горячее водоснабжение отключено в связи с проведением работ по переврезке и замене трубопровода на центральном тепловом пункте № 3/625.