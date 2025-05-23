Участники Зелёного марафона получат бонусы в супермаркетах и сертификат на турпутевку

Кроме того, во время самого мероприятия пройдут благотворительные викторины и семейные квесты, где можно выиграть сертификат на туристическую путёвку от компании «Mango», 50 000 бонусов на карты «Премия» от гастрономов «Красный яр», а также сертификаты на базы отдыха и магазины товаров для спорта. Зрителей и болельщиков ждут экологические локации, праздничный концерт и другие активности.