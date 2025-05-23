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Участники Зелёного марафона получат бонусы в супермаркетах и сертификат на турпутевку

31 мая в Красноярске на о. Татышев состоится 12-й всероссийский СберПрайм Зелёный Марафон. Зелёный марафон — это и традиционный семейный праздник для горожан, и спортивное мероприятие для любителей бега.

31 мая в Красноярске на о. Татышев состоится 12-й всероссийский СберПрайм Зелёный Марафон. Зелёный марафон — это и традиционный семейный праздник для горожан, и спортивное мероприятие для любителей бега.

По традиции Зелёный Марафон (0+) будет благотворительным — при регистрации каждый может внести добровольное пожертвование — Сбер удвоит сумму и направит её в фонд «Вклад в будущее». Эти средства помогут развивать инклюзивное образование в России.

Кроме того, во время самого мероприятия пройдут благотворительные викторины и семейные квесты, где можно выиграть сертификат на туристическую путёвку от компании «Mango», 50 000 бонусов на карты «Премия» от гастрономов «Красный яр», а также сертификаты на базы отдыха и магазины товаров для спорта. Зрителей и болельщиков ждут экологические локации, праздничный концерт и другие активности.

В спортивной части мероприятия можно выбрать один из пяти форматов забега: 4,2 км или 10 км, детский забег, северная (скандинавская) ходьба и инклюзивный маршрут. Участие бесплатное — необходимо только зарегистрироваться на свою дистанцию. Стартовая площадка расположится рядом с информационным центром (о. Татышев, 2).

Победители забегов получат кубки, медали и ценные призы. Первая тысяча финалистов на разные дистанции получит медали участников.

Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Зелёный Марафон — это один из главных социальных проектов Сбера. Он объединяет профессиональных спортсменов и любителей бега, семьи, коллективы по всей стране вокруг ценностей здорового образа жизни и взаимопомощи. В Красноярске традиционно горожане не только побегут и весело проведут семейный выходной, но также поддержат благотворительную миссию. Участники мероприятия смогут внести свой вклад в помощь нуждающимся».

Зарегистрироваться для участия в забегах можно до 26 мая на официальном сайте Зелёного Марафона. Для участия в забеге потребуется медицинская справка.

Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 ERID 2W5zFJNdZqJ.