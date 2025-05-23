В Горький Центре самарский психолог расскажет о влиянии песен на отношения

Сегодня, 23 мая, в 18:00 в Горький Центре состоится лекция-встреча с психологом Светланой Потаповой на тему «Музыка и тайный смысл: как тексты песен влияют на наши отношения» (16+).
Эксперт расскажет, как любовные песни формируют эмоциональные сценарии, на которые мы бессознательно откликаемся, и какие паттерны поведения скрываются за популярными текстами.
Слушатели узнают, как музыка может усиливать созависимость, влиять на восприятие любви и отношений, а также — как не попасть под влияние иллюзий, навязанных культурой.
Светлана Потапова — психолог, EMDR-терапевт, коуч и автор трансформационных тренингов.
Вход — платный. Обязательна предварительная запись через личные сообщения группы во ВКонтакте. Адрес: ул. Куйбышева, 113.
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