Студенты колледжа в Городце переплатили за общежитие в 12,5 раза

По имеющимся данным, в октябре 2024 года с пятью родителями студентов были заключены договоры временного проживания. При этом использовался тариф, который превышал установленный региональными нормативами максимальный размер платы за найм жилого помещения в 12,5 раза. Прокуратура обратилась в суд с иском о перерасчете платы и возврате незаконно полученных сумм. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Колледж обязали вернуть переплаченные средства законным представителям учащихся. На сегодняшний день денежные средства возвращены в полном объеме.