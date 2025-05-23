Футболистов тольяттинского «Акрона» и самарских «Крыльев» проверяли на допинг

Через процедуру прошли девять человек из двух команд 63-го региона.
К началу мая нынешнего года специалисты РУСАДА проверили шесть игроков «красно-черных» и троих представителей «зелено-бело-синих». Всего за первые 4 месяца 2025-го тесты сдал 41 футболист.
Недавно российский футбольный агент Паулу Барбоза сказал, что 36-летний форвард «молодых и звонких» Артем Дзюба пригодился бы любому отечественному топ-клубу.
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