Футболистов тольяттинского «Акрона» и самарских «Крыльев» проверяли на допинг

Также через это прошли московские «Спартак» (2) и ЦСКА (1), петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо» (по 6), грозненский «Ахмат», казанский «Рубин», «Пари НН» и подмосковные «Химки» (по четыре), «Ростов» (1), пишет ТАСС.