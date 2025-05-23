Торги на право реновации площадки «Пермь-Сити» у ДКЖ состоятся в июне

Речь идет о земельном участке, расположенном на улице Локомотивной рядом со строящейся спортивной ареной. На месте пустующего участка площадью 2,5 га планируют возвести комплекс домов и зданий высотой до 119 метров. В него войдут гостиница, торгово-развлекательные центры, магазины, технопарк. Кроме того, здесь появятся стоянка для транспорта, объекты коммунальной инфраструктуры, территории общего пользования, а также обустроят улично-дорожную сеть.