Торги на право реновации площадки «Пермь-Сити» у ДКЖ состоятся в июне

В Перми перенесли торги на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ДКЖ. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 10 июня, сами торги планируется провести 18 июня. Информация об этом опубликована на платформе «Сбербанк-АСТ».
Речь идет о земельном участке, расположенном на улице Локомотивной рядом со строящейся спортивной ареной. На месте пустующего участка площадью 2,5 га планируют возвести комплекс домов и зданий высотой до 119 метров. В него войдут гостиница, торгово-развлекательные центры, магазины, технопарк. Кроме того, здесь появятся стоянка для транспорта, объекты коммунальной инфраструктуры, территории общего пользования, а также обустроят улично-дорожную сеть.
Как указано в документе, предельный срок реализации комплексного развития территории на площадке «Пермь-Сити» составит шесть лет со дня заключения договора. Застройщик будет выбран по результатам торгов.