В Поставах женщина утонула, упав в колодец глубиной семь метров. Подробности привели в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
Сообщается, что 22 мая, в четверг, примерно в 06.21 спасателя поступила информация, касающаяся помощи в извлечении тела утонувшей женщины из колодца, расположенного в Поставах. В пресс-службе отметили, что инцидент случился на территории частного дома. Сотрудники МЧС достали из колодца, глубиной около семи метров, тело хозяйки дома 1972 года рождения.
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