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В Самаре планируют построить пожарные депо в поселке Шмидта и Кошелев-Парке

В Самаре могут появиться новые пожарные депо.

В Самаре могут появиться новые пожарные депо. Информация об этом содержится в плане социально-экономического развития региона.

Согласно бумагам, В Кошелев-Парке депо будет рассчитано на четыре единицы спецтехники, а в поселке Шмидта, который больше известен как Запонской, на две.

Ожидается, что здания возведут с 2026 по 2029 года.

Ранее мы писали, что в Самаре, похоже, решился вопрос с долгостроем на улице Максима Горького. Здание, которое выходит на набережную, начали строить еще в 2000 году и до сих пор не могут закончить.

Также, МЧС предупреждает местных жителей, что ночью 24−26 мая в регионе возможны заморозки до −1 градуса.

Помимо этого, на территории губернии будут построены более 10 подобных депо.

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