Леди Mail запустили спецпроект к выпускному—2025

Ночь выпускного вечера — одна из самых важных в жизни каждого подростка. Это момент, в котором смешиваются радость от предстоящих перемен и грусть от расставания с тем, что стало родным и привычным. Подготовиться к празднованию поможет спецпроект Леди Mail «Выпускной».
Окончание школы — важный этап в жизни каждого ребенка. Но не стоит забывать и педагогах, которые вкладывают частичку собственной души в своих учеников. Рассказываем, что подарить школьникам и учителям на выпускной.
Выбрали самые актуальные тренды для выпускного, а также рассказываем, как найти то самое платье или необычную ему альтернативу, а также о том, как подобрать костюм.
Для многих школьников экзамены становятся не только проверкой знаний, но и серьезным психологическим испытанием. На родителей в этот период возлагается ответственная роль, поскольку ребенку необходимо получить максимум поддержки от близких. Разбираемся, как пройти этот непростой период.
А еще можно попробовать угадать звезду в школьные годы.
Спероцпроект Леди Mail поможет как и выпускникам, так и их родителям и даже учителям подготовиться к такому непростому, но интересному этапу в жизни.