Леди Mail запустили спецпроект к выпускному—2025

Ночь выпускного вечера — одна из самых важных в жизни каждого подростка. Это момент, в котором смешиваются радость от предстоящих перемен и грусть от расставания с тем, что стало родным и привычным. Подготовиться к празднованию поможет спецпроект Леди Mail «Выпускной».