В Уфе утвердили проект разработки трамвайных путей на севере города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал распоряжение о начале проектных работ по обновлению трамвайных линий в историческом районе Черниковка. Соответствующий документ размещен на официальном портале городской мэрии.
Согласно утвержденному плану, зона реконструкции охватит транспортные коммуникации сразу в трех административных округах — Калининском, Октябрьском и Орджоникидзевском. Подрядной организации поручено выполнить комплекс инженерных изысканий и подготовить проект межевания земельных участков до середины ноября текущего года.
Напомним, что ранее городские власти анонсировали выделение двух миллиардов рублей на модернизацию трамвайных путей Как пояснял мэр Уфы, основная часть этих средств будет направлена на обновление рельсов в южных районах города, тогда как северные территории требуют дополнительного финансирования.
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